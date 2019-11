Toro, retroscena dal Filadelfia: contatto con Ronaldo, i tifosi “bacchettano” Izzo durante l’allenamento a porte aperte

«Dai, Armando: qui mica siamo alla Juve». In un contesto caratterizzato da un’ampia dose di tensione come quello dell’allenamento a porte aperte andato in scena lunedì pomeriggio al Filadelfia, in casa Toro si è assistito anche ad un siparietto tra un tifoso ed Armando Izzo.

Goliardico forse, ma fino ad un certo punto. Sotto la lente d’ingrandimento la reazione al colpetto subito da Cristiano Ronaldo nel corso del derby di sabato sera, in seguito al quale il difensore granata ha esasperato il contatto. Cosa che non è passata inosservata al popolo granata, con un tifoso che lunedì – mentre Izzo a fine sessione firmava autografi ad alcuni bambini a bordo campo – non ha perso occasione per “bacchettarlo”…