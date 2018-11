Edera carica il suo Toro, chiamato a riscattarsi dopo la sconfitta contro il Parma: le parole dell’attaccante granata

Il Torino vive un momento difficile dopo la sconfitta in campionato col Parma. Il clima nell’ambiente granata è teso, mister Mazzarri ha strigliato i suoi durante la sosta. Sembra aver recepito il messaggio dell’allenatore del Torino il giovane Simone Edera, esterno classe 1997. L’ala del Torino ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram che lo ritrae allo Stadio Filadelfia, allegando una frase motivazionale: «Non mollare mai se ti senti di continuare a lottare… Non aspettare il momento perfetto, prendi il momento e rendilo perfetto». Il Toro dopo la sosta volerà a Cagliari per la sfida contro i rossoblù, e ha bisogno di recuperare i punti persi. L’allenatore dei granata si aspetta un approccio deciso da parte della sua squadra, sperando che tutti abbiano lo stesso spirito di Edera.

Ecco la foto postata dal giocatore del Torino su Instagram: