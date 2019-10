Toro, una settimana al derby: Mazzarri cita Chiellini come modello

Toro, una settimana al derby della Mole contro la Juve: Mazzarri in conferenza stampa in concita Chiellini come modello

Sarà anche la settimana del derby, dato che il countdown verso la sfida alla Juve segna -7, ma a Mazzarri questo sembra importare il giusto. Il suo orizzonte è rappresentato dalla sfida di domani al Cagliari, con anche la trasferta infrasettimanale contro la Lazio ad anticipare la stracittadina di sabato sera.

E la situazione in casa granata – dopo la deludente prestazione inscenata ad Udine – è tutto fuorché serena. Per divincolarsi dalle sabbie mobili in cui si è incagliata la squadra nel corso di troppe gare insipide, allora, il tecnico granata in conferenza stampa ha provato ad indicare la via. Offrendo ai suoi un modello da seguire. «Porto sempre l’esempio di un giocatore che ho avuto in passato come Chiellini – ha spiegato Mazzarri –: si scorda sempre di quello che ha fatto il giorno prima e in allenamento ha il fuoco negli occhi. Bisogna ritrovare questi valori, perché inconsciamente qualcuno di noi ha perso un po’ la sua dimensione tra troppi complimenti ed importanti offerte di mercato». Perché l’obiettivo, ora, è uno soltanto. E ha i colori rossoblù del Cagliari. Al derby si penserà a tempo debito.