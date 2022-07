Toronto, esordio super di Bernardeschi e Insigne in MLS – VIDEO

Bernardeschi e Insigne che esordio in MLS con la maglia del Toronto: gol e assist per l’ex Juve, magie per l’ex capitano del Napoli

Non poteva partire meglio la nuova avventura canadese di Insigne e Bernardeschi con la maglia del Toronto. L’esordio in MLS è di quelli da sogno, soprattutto per l’ex Juve.

Prima l’assist per Bradley e poi il gol da 25 metri. Magie e colpi di tacco anche per Lorenzo Insigne autore di un assist nella sua prima partita con la nuova squadra. In campo anche Criscito, per una prima volta tutti insieme dal 1′ minuto.