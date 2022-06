Toronto, Insigne si presenta: «Dura lasciare Napoli, non è stata una scelta economica»

Il neo attaccante del Toronto Insigne si è presentato ai tifosi canadesi in conferenza stampa

Lorenzo Insigne, neo attaccante del Toronto, si è presentato in conferenza stampa.

TORONTO – «Questa è una nuova avventura, per me e per la mia famiglia. È la prima volta che lasciamo Napoli. Non vedevo l’ora di venire qui e di conoscere sia il mister che i compagni. Ho visto la partita allo stadio e mi è piaciuto. Ora però voglio giocare, voglio mettermi a disposizione del tecnico. Mi ha fatto un’ottima impressione, sia il presidente che il club. Molti pensano che sia stata una scelta economica ma non è così… è stata una scelta voluta anche per i miei figli e per mia moglie».

CITTA – «Ci ha fatto una grande impressione, parlo a nome mio e della mia famiglia. La qualità della vita è alta, si vede. Certo è stata dura lasciare Napoli. Qui comunque i miei figli possono avere un grande futuro».

SQUADRA – «Seguo la squadra da quando ho firmato il contratto, mi hanno fatto una buonissima impressione. Ci sono giocatori importanti come Bradley e Osorio. Sono felice di aver accettato questa sfida, mi sono sentito a casa quando mi hanno portato al Caffè Diplomatico. Sembrava di stare a Napoli… Voglio scendere in campo e far sì cha la gente mi ami, sono un attaccante e devo fare gol. Spesso ho litigato con mio padre perché mi diceva che dovevo segnare di più. Voglio segnare, ma voglio anche giocare con la squadra, mettermi a disposizione delle esigenze dei miei compagni».

ALTRE OFFERTE – «Non ho avuto offerte concrete, ma potevo continuare a giocare in Europa. Ho 31 anni, non sono vecchio. Ho dato tanto per il Napoli e ho perso trofei che fanno ancora male. Ma volevo una nuova sfida. Anche qui è vero calcio e voglio fare di tutto per vincere un trofeo importante con il Toronto. Ora devo ripagare la fiducia in campo».