Toronto, Bradley: «Grandi giocate di Insigne e Bernardeschi, ci rendono migliori»

L’allenatore del Toronto Bradley ha esaltato le qualità di Insigne e Bernardeschi

Bob Bradley, allenatore del Toronto, al termine della partita vinta contro Charlotte grazie alle reti di Insigne e Bernardeschi ha esaltato le qualità dei due calciatori italiani.

LE PAROLE – «Non mi sorprendono, sono buoni giocatori. E vi dirò che entrano sempre più in forma ogni giorno che passa. Riescono a fare sempre grandi giocate, e l’avevano fatto vedere anche in carriera, ma man mano che entrano di più nel gruppo possono imparare a contribuire in ancora più modi, rendendoci migliori. Entrambi sanno che li aspetta ancora tanto altro».