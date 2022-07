Il Toronto dopo Insigne e Criscito vuole continuare a pescare in Italia: ai canadesi piace Federico Bernardeschi

Secondo quanto riportato da The Parleh, la trattativa sarebbe in stato avanzato e l’affare potrebbe chiudersi in questi giorni.