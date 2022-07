Dybala Napoli, l’argentino ex Juve è il sogno del club azzurro per sostituire Lorenzo Insigne: la situazione

Il Napoli si iscrive alla corsa per ingaggiare a parametro zero Paulo Dybala.

Per il Corriere dello Sport il club azzurro non sarebbe convinto di puntare su Deulofeu e da qui la scelta di provare a portare in azzurro la Joya, considerata il giusto erede di Lorenzo Insigne.