Torricelli: «Si chiude un’epoca dei grandissimi difensori italiani»

Le parole dell’ex bianconero Moreno Torricelli sull’addio di Chiellini: «Si chiude un’epoca dei grandissimi difensori italiani»

Moreno Torricelli ha parlato a JTV sull’addio di Chiellini alla Juventus. Le sue parole.

«Spendere parole per l’uomo è inutile, con lui si conclude un’epoca dei grandi difensori italiani. Incarna la figura del difensore arcigno, fisico, magari tecnicamente non eccelso ma non vedo nessuno che possa portare avanti la sua tradizione. Al netto dell’addio a un grandissimo, maiuscolo, si chiude un’epoca dei grandissimi difensori italiani».