Tottenham, Conte: «Assurdo giocare 8 giorni dopo la fine del Mondiale»

Le parole di Antonio Conte nel giorno che riparte la Premier League dopo la sosta mondiale: «Chi torna non è al top della condizione»

La Premier League riparte oggi con il Boxing Day e ad aprire la giornata sarà il Tottenham, che scenderà in campo con il Brentford. Antonio Conte ha commentato la decisione della federazione inglese di non voler sacrificare il turno di campionato del 26 dicembre. Di seguito le sue parole.

«Non sono felice. Anche se dovrei essere contento perché ben 12 dei miei giocatori stavano in Qatar e questo significa che siamo nella giusta direzione per provare a vincere qualcosa. Ma adesso non è facile perché la condizione fisica non è al top. E’ assurdo giocare solo 8 giorno dopo la fine dei Mondiali».