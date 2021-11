Tottenham, Conte: «Brutta sconfitta, siamo in difficoltà. C’è da lavorare»

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha commentato la sconfitta subita in Conference League contro il Mura

SCONFITTA – «In questo momento il mio stato d’animo non è buono per il risultato finale, penso che sia stata una brutta sconfitta. Ci siamo complicati la vita andando in dieci uomini per 60-70 minuti, ma di sicuro è una brutta sconfitta per noi. La prestazione è stata scarsa, sappiamo che c’è tanto lavoro da fare. Lo penso ancor più dopo questa sera, servono lavoro e pazienza. Siamo in difficoltà, speriamo migliorare la situazione e riportare il Tottenham a essere competitivo. Dobbiamo restare uniti. Espulsione di Sessegnon? Un doppio giallo in mezz’ora… Il giocatore deve crescere».