Tottenham, Conte si gode Kulusevski: «Acquisto top anche per il futuro. Lo volevo all’Inter»

L’allenatore del Tottenham, Antonio Conte, ha elogiato l’acquisto di Kulusevski anche dopo la vittoria contro il Newcastle di ieri. Le sue dichiarazioni:

«Quando allenavo l’Inter ho provato a prenderlo, ma la Juventus si è mossa prima. Forse aveva più soldi di noi. Kulusevski deve continuare a giocare così ed ha solo 21-22 anni, è forte fisicamente ed è bravo tecnicamente. Penso che per il Tottenham sia un grande acquisto per il presente e per il futuro».