Tottenham, il gol di Son contro l’Arsenal è una magia – VIDEO

Terza vittoria nelle ultime quattro partite di Premier League per il Tottenham, che oggi ha battuto 2-0 l’Arsenal in casa nel derby più sentito di Londra.

A sbloccare il risultato è stato Son Heung-min con una splendida conclusione all’incrocio dei pali che non ha lasciato speranza al portiere dei Gunners Leno.

This goal will never get old.

😍 𝗛𝗲𝘂𝗻𝗴-𝗠𝗶𝗻 𝗦𝗼𝗻 😍 #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/waoUL96SsT

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 6, 2020