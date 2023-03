Antonio Conte vicino all’esonero? Il presidente del Tottenham, Daniel Levy, vuole incontrare il tecnico prima di decidere il da farsi

Antonio Conte via dal Tottenham? Per quanto continuino i rumors, il Daily Express Daniel Levy, proprietario degli Spurs, non ha ancora preso una decisione.

Al momento la volontà di Levy è quella di avere un incontro chiarificatore con il tecnico prima di prendere qualsiasi decisione.