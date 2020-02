Tottenham, Mourinho: «Eriksen? Ceduto con intelligenza»

Jose Mourinho non rimpiange Christian Eriksen: ecco le parole dell’allenatore del Tottenham sulla cessione del centrocampista

Jose Mourinho non rimpiange Christian Eriksen. Ecco le sue parole a Sky Sports sul centrocampista passato all’Inter.

«Abbiamo perso lui ma in modo intelligente, grazie al nostro presidente che l’ha ceduto per una cifra importante. Così abbiamo potuto investire su giovani come Bergwijn e Lo Celso. La mia speranza è che accadrà lo stesso anche in futuro: noi allenatori vogliamo giocatori più forti e una rosa più amplia, ma questo fa parte della nostra natura».