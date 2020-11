Tottenham, Mourinho: «Ho perso la passione? Solo più autocontrollo»

José Mourinho spiega i motivi del perché non viene più espulso

José Mourinho, allenatore del Tottenham, è stato accusato di aver perso la passione per il calcio viste le mancate espulsioni o squalifiche degli ultimi anni. Lo Special One, ai microfoni di Sky Sports, ha subito fatto chiarezza.

«Io ho perso la passione per il calcio? Assolutamente no. Vero è che non ricevo da tempo un cartellino rosso e una squalifica, ma semplicemente è perché ho maggiore autocontrollo. L’esperienza, in tal senso, mi aiuta».