Tottenham, Mourinho si congratula: «WBA molto bene, Vinicius pericoloso»

Il Tottenham di Jose Mourinho vola in testa alla Premier League dopo la vittoria di misura contro il WBA. Le sue parole

«Vorrei cominciare facendo i complimenti al WBA per la prestazione odierna: non ci hanno fatto esprimere come volevamo, difendendo molto bene. Hanno giocato un’ottima partita, non trovavamo spazi e abbiamo creato poche occasioni. Poi, sul finale, sono calati e per questo ci serviva creare nuovi problemi alla loro difesa con l’ingresso di Vinicius».