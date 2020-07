Tottenham, Mourinho: «Siete bravissimi ragazzi, ma per 90′ dovete essere degli st***zi»

A breve uscirà il documentario sul Tottenham, “All or Nothing”, ecco una breve anticipazione con Mourinho protagonista

Prossimamente uscirà il documentario sul Tottenham, “All or Nothing“, prodotto da Amazon. L’attesa è alle stelle visto che sui social sono state rilasciate alcune clip che hanno mandato in visibilio i fan degli Spurs e non solo.

In uno dei filmati trapelati in rete, si vede il manager degli Spurs José Mourinho motivare il gruppo alla sua maniera invitando Kane e compagni a giocare con intelligenza, da ‘bastardi’ per centrare la vittoria: «Forse mi sbaglio, ma credo che voi siate davvero un gruppo di bravissimi ragazzi. Ma per novanta minuti, non possiamo essere dei bravi ragazzi. Per novanta minuti dobbiamo essere una manica di st***zi. “St***zi intelligenti, eh, non st***zi stupidi. Dobbiamo essere dei bastardi, nel senso che vogliamo vincere le partite».