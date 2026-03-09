Tottenham, Tudor alla vigilia dell’Atletico Madrid: «Il nostro primo obiettivo è la Premier League, vi spiego»

L’allenatore del Tottenham, Igor Tudor, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di Champions League contro l’Atletico Madrid

Il Tottenham attraversa una fase delicatissima in Premier League, con il serio rischio della retrocessione. In vista della sfida di Champions League contro l’Atletico, l’allenatore Igor Tudor ha chiarito le gerarchie. Il mister ha confermato che la salvezza rappresenta l’obiettivo primario, considerando però la coppa europea un’occasione fondamentale per svoltare e ritrovare la giusta mentalità. Le sue parole nella conferenza stampa della vigilia.

PAROLE – «Il nostro primo obiettivo è la Premier League, questo deve essere detto pubblicamente. Questo non significa che non vogliamo giocare un turno in più. Certo, le partite di Champions League sono importanti, come ho sempre detto. Ci concentriamo sulla nostra crescita, quindi può essere un’opportunità: c’è una mentalità completamente diversa in questo tipo di partite e forse questo può aiutarci. Credo che questo tipo di partite possa aiutarci a cambiare strada, ma l’attenzione è sempre rivolta a migliorare: questo è il punto».