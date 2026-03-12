Tottenham, lo spettro della Championship è vicino, ma non solo: occhio al crollo finanziario e alle cessioni nel mercato estivo

Tottenham, la pesantissima crisi dei londinesi apre scenari drammatici con perdite economiche enormi e la fuga dei grandi big nel mercato estivo

Il Tottenham rappresenta una situazione sportiva mai vista prima d’ora per la formazione londinese, attualmente alle prese con 6 sconfitte consecutive in gare ufficiali. La panchina è sempre più in bilico, rendendo la separazione tecnica precedente una scelta indigeribile per la dirigenza. Il crollo non riguarda unicamente il cammino in Premier League, ma si estende drammaticamente alla Champions League, culminando col pesantissimo 5-2 subìto dall’Atletico Madrid. Questo tracollo vertiginoso avvicina pericolosamente lo spettro di una clamorosa discesa in Championship, alimentando profondo malcontento e ponendo seri interrogativi sull’intero progetto sportivo.

Come spiega TMW, l’eventuale retrocessione avrebbe un impatto devastante sulle casse del club, trasformandosi in un autentico bagno di sangue finanziario. Le stime indicano che la perdita nei conti oscillerebbe tra gli 80 e i 90 milioni. I mancati introiti dei diritti televisivi, pari a 154 milioni, sarebbero compensati solo in minima parte dai 52 milioni del paracadute. A queste cifre si aggiungerebbero ammanchi per 60 milioni dal botteghino e altrettanti dal settore commerciale. L’unica via per salvare il bilancio risiederebbe nei tagli al monte ingaggi, attualmente a 158 milioni stagionali, attivando clausole per decurtare gli stipendi del 50%.

In uno scenario così compromesso, la rosa andrebbe inevitabilmente incontro a una smobilitazione, con tantissimi giocatori di punta pronti a fare le valigie in estate. Molti protagonisti come Cristian Romero, Micky van de Ven, Guglielmo Vicario, Destiny Udogie, Pape Matar Sarr, Xavi Simons, Conor Gallagher, Mathys Tel e Richarlison chiederebbero la cessione immediata per evitare di scendere di categoria. Questi profili internazionali saluteranno sicuramente la capitale, scatenando aste per mantenere gli standard competitivi elevati lontano dalle macerie di un club precipitato in una profonda crisi senza via d’uscita.