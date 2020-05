Tottenham, Son sorride: il sudcoreano è tornato a Londra dopo il servizio militare

Il Tottenham e Son sorridono: il giocatore sudcoreano è tornato a Londra dopo aver terminato il servizio militare

Son è tornato finalmente a Londra. Il sudcoreano è rientrato a Londra dopo aver prestato tre settimane di servizio militare. Il calciatore del Tottenham ha terminato la leva e ha fatto ritorno a casa sua nella capitale inglese.

Son potrà tornare ad allenarsi agli ordini di Mourinho ma solo dopo aver avuto l’ok dalla Premier League. Il giocatore, infatti, dovrà prima effettuare un tampone per verificare la negatività al Covid-19 ma se questo dovesse risultare negativo appunto, avrà il via libera per ripartire col resto della squadra.