Tottenham, bufera su Igor Tudor. La sostituzione di Kinsky scatena l’ira di Joe Hart: «Sono sbalordito, gestione fuori controllo!». Cos’è successo

Tottenham, la sostituzione di Kinsky da parte di Tudor nel match contro l’Atletico Madrid ha scatenato l’ira di Joe Hart.

Il delicato momento sportivo del Tottenham si arricchisce di un nuovo, polemico capitolo europeo. La trasferta spagnola contro l’Atletico Madrid si è trasformata in un vero e proprio incubo sportivo e mediatico. Sotto la lente d’ingrandimento della feroce critica britannica è finito l’operato di Igor Tudor, autore di una scelta tecnica che ha fatto discutere l’intera Inghilterra.

La sostituzione shock al Metropolitano

Nel corso del match di andata degli ottavi di finale disputato al Metropolitano, l’allenatore ha preso una decisione drastica. Dopo aver inizialmente scelto di schierare dal primo minuto Antonin Kinsky preferendolo all’abituale titolare Guglielmo Vicario, il tecnico ha optato per un clamoroso e punitivo cambio a gara in corso. A causa di tre reti incassate e due gravi errori tecnici, il ragazzo è stato richiamato in panchina dopo appena venti minuti.

L’attacco di Joe Hart e le critiche

Questa mossa spietata ha attirato le ire di grandi ex numeri uno del passato. Assieme alle perplessità sollevate da Peter Schmeichel, sono arrivate le durissime parole di Joe Hart. Intervenuto ai microfoni dell’emittente TNT Sports, Hart non ha usato mezzi termini:

“Tutto lo stadio è dispiaciuto per Kinsky. Passa davanti a Tudor e l’allenatore non lo saluta nemmeno. Se questa è gestione dell’organico, sono sbalordito. Se ne sta lì e fa finta di niente. Sono solo addolorato per quel ragazzo, assolutamente addolorato. Questo Tottenham è completamente fuori controllo al momento”.

La difesa di Tudor in sala stampa

Di fronte all’ondata di critiche per la presunta umiliazione subita dal proprio giocatore, il manager croato ha difeso la sua drastica scelta, spiegando come il cambio repentino fosse un modo per tutelare l’estremo difensore da un tracollo ancora più pesante:

“Era la scelta giusta. Kinsky è un portiere di valore, poi quello che succede non c’è una spiegazione. Dispiace che è successa una roba che non ho mai visto. Quando sbagli, cambiarlo dopo venti minuti è stato un atto di aiuto per lui. Momento bruttissimo, sembra che si paghi ogni cosa. Va tutto contro, è inspiegabile”.