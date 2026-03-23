Tottenham, ancora in bilico la panchina di Tudor: anche De Zerbi tra le opzioni!

Tottenham, ancora in bilico la panchina di Tudor: c’è anche De Zerbi tra le opzioni! Occhio al clamoroso scenario per gli Spurs

Il Tottenham vive uno dei momenti più delicati della propria stagione. La squadra londinese è precipitata nella parte bassa della classifica di Premier League e, dopo il pesante 3-0 interno contro il Nottingham Forest, si ritrova al 17° posto con 31 punti, appena due sopra la zona retrocessione. La sconfitta contro il Forest, riportata da Reuters, ha allargato le preoccupazioni attorno agli Spurs, che hanno incassato un altro stop in una fase già segnata da tensioni, risultati negativi e forti dubbi sul futuro della panchina.

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Igor Tudor sotto pressione: risultati negativi e futuro incerto

La posizione di Igor Tudor, allenatore croato arrivato a stagione in corso come traghettatore, appare sempre più fragile. Il tecnico era stato scelto dal club fino al termine della stagione dopo l’esonero di Thomas Frank, con il compito di dare una sterzata immediata a un gruppo in difficoltà. Finora, però, il cambio non ha prodotto la svolta sperata in campionato. Reuters riferisce che il ko con il Nottingham Forest ha aumentato i dubbi sulla sua permanenza, in un contesto già reso più pesante anche dalla recente contestazione e da un procedimento disciplinare aperto dalla Football Association per alcune sue dichiarazioni sull’arbitraggio. Nelle stesse ore, Tudor non si è presentato nel post partita per un lutto familiare, elemento che ha comprensibilmente spostato in secondo piano il tema sportivo.

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Roberto De Zerbi resta un nome forte per il futuro

Sul futuro della panchina londinese prende quota il nome di Roberto De Zerbi, tecnico bresciano reduce dall’esperienza all’Olympique Marsiglia. Secondo il Telegraph Sport, l’allenatore italiano sarebbe disposto a prendere in considerazione il progetto Tottenham in vista della prossima stagione, ma solo nel caso in cui il club riesca a mantenere la categoria. Non posso confermare che esista già un accordo definitivo tra le parti: al momento, la ricostruzione più solida parla di apertura e contatti, non di firma o intesa conclusa. Resta però il dato centrale: il club si muove già anche in ottica futura, mentre il presente impone agli Spurs