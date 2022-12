Le parole di Francesco Totti su cr7: «Con i modi e con i tempi giusti si può mettere da parte il giocatore che è stato»

Durante una diretta su Twitch, Francesco Totti ha parlato di vari argomenti. Di seguito le sue parole sul Napoli e su Cristiano Ronaldo e Messi.

NAPOLI – «Stanno viaggiando a ritmi impressionanti e impensabili e comunque Spalletti per me rimane sempre uno degli allenatori migliori in circolazione perché come mette lui la squadra in campo, è difficile trovarne. Se la squadra continuerò ad ascoltarlo arriveranno lontano».

CR7 E MESSI – «Quando si parla di Cristiano Ronaldo si parla di uno dei più forti della storia e bisogna portargli rispetto. Con i modi e con i tempi giusti si può mettere da parte il giocatore che è stato. Ha fatto tanto per tutti. A Barcellona Messi era di un’altra categoria, a Parigi non è quello che abbiamo sempre conosciuto anche se fa la differenza. Ora sta tornando ai suoi livelli e gli manca l’ultimo tassello. Il Mondiale è la competizione più bella che esiste e io sono stato fortunato ad averla vinta. Questo è un bel Mondiale e l’Italia del 2006 se avesse giocato qui sarebbe certamente arrivata tra le prime quattro»