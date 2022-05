Totti sicuro: «Dybala giocherà da professionista, non penserà al futuro». Le dichiarazioni dell’ex capitano della Roma

Francesco Totti ha parlato a Mediaset prima della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter.

Le sue parole su Paulo Dybala: «Dybala è un top player e scende in campo sempre con un’altra testa. Non sarà una partita semplice, sarà una delle ultime con la Juve e da professionista non penserà al futuro ma giocherà da campione