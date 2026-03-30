Trapani resta in Serie C o no? La decisione ufficiale della Corte Federale d’Appello, ecco qual è la sentenza per il club siciliano

Trapani rimane in Serie C o no? La decisione ufficiale della Corte Federale d’Appello, la sentenza per il club siciliano

Il Trapani tira un sospiro di sollievo e mantiene la categoria, scongiurando lo scenario peggiore per i propri tifosi. La Corte d’Appello della FIGC ha ufficialmente respinto il ricorso avanzato dalla procura federale, confermando la permanenza del club siciliano nel campionato di Serie C. Al centro del delicato dibattimento c’era la sentenza di primo grado emessa il 9 marzo dal Tribunale federale, che aveva sanzionato la società granata con una penalizzazione di 5 punti in classifica da scontare nell’attuale annata sportiva, a causa di accertate irregolarità amministrative. L’accusa, ritenendo la pena decisamente troppo lieve, premeva invece per la clamorosa esclusione dal campionato.

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Le decisioni della Corte e la classifica del Girone C

L’intero iter giudiziario aveva preso il via lo scorso 3 gennaio, quando la società era stata deferita in seguito alle attente segnalazioni della commissione indipendente incaricata di vigilare sull’equilibrio economico-finanziario dei club professionistici. Nello stesso provvedimento odierno, la Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il contro-ricorso presentato dal Trapani, il quale puntava a ottenere la revoca di una precedente penalizzazione di 8 punti inflitta nel maggio 2025, sempre per violazioni di natura amministrativa.

Alla luce di queste sentenze, la graduatoria del girone C di Serie C non subisce alcuna variazione. La compagine siciliana resta attualmente bloccata al 18° posto con 27 punti totali, un bottino che deriva dai 47 punti effettivamente conquistati sul rettangolo verde, a cui vanno però sottratti i pesantissimi 20 punti complessivi di penalizzazione accumulati finora nel corso del torneo.

Nuova udienza in Tribunale per il presidente Valerio Antonini

Le battaglie legali per il club, tuttavia, non sono ancora giunte al termine. Proprio domani, la dirigenza dovrà presentarsi nuovamente davanti al Tribunale federale per discutere un nuovo e spinoso deferimento. Le contestazioni riguardano il mancato pagamento di Irpef e contributi Inps sugli emolumenti della passata stagione, legati a un accordo stipulato con l’Agenzia delle Entrate. Sotto la lente d’ingrandimento della giustizia sportiva ci sono anche gli stipendi saldati fino a dicembre 2025 tramite conti correnti riconducibili direttamente al presidente Valerio Antonini, bypassando il conto ufficiale della società.

Per questa udienza, la richiesta della procura federale sarà differente. Poiché il bimestre oggetto delle verifiche è stato nel frattempo regolarizzato dal club, non verrà domandata l’esclusione dal campionato. Stando alle norme vigenti, la sanzione massima applicabile consisterà in una nuova penalizzazione in classifica — stimata presumibilmente in altri 5 punti — che andrebbe ad aggravare ulteriormente il fardello da scontare nella stagione in corso.