Trevisani controcorrente: «Rivincita di Allegri? Calma! Dirò che il Milan ha fatto una grande stagione solo se…». Le paro del giornalista

Un Milan travolgente, un inizio di stagione che infiamma i sogni scudetto dei tifosi e riabilita il suo allenatore. Ma c’è chi, di fronte all’entusiasmo dilagante, predica prudenza. È il giornalista Riccardo Trevisani che, intervenendo durante la trasmissione “Fontana di Trevi” di Cronache di Spogliatoio, ha voluto gettare acqua sul fuoco, analizzando con lucidità il momento dei rossoneri e invitando tutti alla calma.

Pur riconoscendo la qualità espressa dalla squadra di Massimiliano Allegri, Trevisani ha messo in guardia contro i facili trionfalismi, contestualizzando il percorso del Milan e definendo quali dovrebbero essere i reali obiettivi del club. La sua è un’analisi completa, che parte dall’elogio della prestazione e dei singoli per arrivare a una valutazione più fredda e pragmatica.

«Calma. Il Milan ha fatto una partita super contro l’Udinese che aveva messo in difficoltà quasi tutti. Tecnicamente è stata una gara pulita, bella, dominata negli spazi. Pensavamo potesse vincere 5-6 a zero. Nel complesso credo che i rossoneri dovrebbero cercare di giocare così quasi tutte le partite. Hanno un centrocampo super qualitativo, giocatori meravigliosi come il Pallone d’Oro Modric e Rabiot che fa mezza squadra. Saelemaekers è il giocatore più sottovalto della Serie A, Pulisic un genio del calcio che sa fare tutto. Estupinan per me è un ottimo calciatore ed è già meglio del Theo dell’anno scorso. Ha un portiere fenomenale che ogni tanto si fa male. Ha una difesa che se messa in mano ad Allegri può rendere di più. Però sono 4 partite con Lecce, Udinese, Cremonese e Bologna. Sento già Milan in lotta per lo scudetto, la rivincita di Allegri. Calma. Hanno una rosa molto forte dall’anno scorso, e quest’anno l’hanno ulteriormente migliorata. Valgono assolutamente il quarto posto e devono stare lì. Per me sono la terza rosa dopo Napoli, Inter. Rivincita sarà se faranno 82 punti e non vinceranno lo scudetto per 4-5 punti. Allora lì diremo stagione fantastica. Ma facciamola sviluppare questa stagione. E ricordiamoci che non c’è ancora Leao».

L’intervento di Trevisani è chiaro: loda la qualità indiscutibile della rosa e la bellezza del gioco espresso, ma sottolinea come il calendario fin qui affrontato non sia stato probante. La sua gerarchia vede il Milan come la terza forza del campionato, dietro a Napoli e Inter, con un obiettivo realistico che deve essere la qualificazione in Champions League. La “rivincita” di Allegri, secondo il giornalista, si misurerà sulla capacità di lottare fino alla fine per il titolo, non su quattro vittorie iniziali. Il tutto, senza dimenticare l’assenza della stella più luminosa, Rafael Leão.

