Trevisani non ci sta e tuona: «La terza volta fuori dai Mondiali è troppo grave. Il sistema calcio va completamente ripensato. I club…»

Trevisani analizza il momento dell’Italia: «Terza volta fuori è troppo grave. Il sistema calcio va completamente ripensato»

Riccardo Trevisani è intervenuto a Sportmediaset, ha parlato della disfatta dell’Italia contro la Bosnia e l’accesso mancato ai Mondiali 2026. Le sue parole:

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PAROLE – «E’ terza volta consecutiva che non andiamo ai mondiali, è troppo, troppo grave e non potrà dipendere soltanto dagli allenatori, prima Spalletti, ora Gattuso nel tempo e nelle non qualificazioni a questi mondiali.

Forse è il sistema calcio che va completamente ripensato, la formula del campionato, le squadre che potrebbero diventare 18, gli italiani da far giocare e di sicuro la nazionale che deve cercare di puntare di più sui giovani, un sistema che deve puntare di più sui giovani. Cambiano, sembrano non voler cambiare, Gravina ha detto che non si vuole dimettere, ma di sicuro una cosa la possiamo dire: sono passati 20 anni dall’ultima Italia in un mondiale, vent’anni e 12 dall’ultimo mondiale…

Se andremo nel 2030 ne saranno passati 16, è troppo grave per non fare, non si vuole dimettere, se non si vogliono cambiare le figure, che si cambi quello che viene fatto, perché questo non è un modo per andare avanti, è chiarissimo il problema, è chiarissimo. Ed è chiarissimo anche a livello di squadre di club, perché stanno perdendo appeal per il mercato, perché stanno perdendo anche risultati.

C’è chiaramente un problema, come ci dice anche la Champions, nessuna italiana ai quarti di Champions, è la sesta volta negli ultimi 12 anni, troppo, sta succedendo troppo, non sta funzionando, la partita contro la Bosnia, è soltanto l’ennesima conferma che tutto il calcio italiano deve completamente ripensare a se stesso».