Thomas Tuchel ha parlato delle voci di mercato su un possibile arrivo di Messi al PSG

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di vedere Lionel Messi a Parigi.

«Non ho parlato di Messi con Neymar, ho solo sentito le sue parole. Non posso commentare, ho tanto rispetto per il Barcellona e per Messi stesso. Sono l’allenatore del PSG, non posso parlarne».