Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di ieri in Champions del Paris Saint Germain

Il Paris Saint Germain ha chiuso il girone di Champions in testa con cinque vittorie e zero sconfitte. Ieri ha demolito il Galatasaray con uno straordinario Neymar: queste le parole in conferenza stampa di Tuchel sulla stella brasiliana.

«È stato molto bello il gesto di Neymar. Io lo dico sempre che ha un grande cuore. Ora deve dimostrarlo a tutti, sia in allenamento che in partita»