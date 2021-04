Tuchel vola basso: «Semifinali? Dovevamo reagire dopo sabato» – VIDEO

Thomas Tuchel ha commentato la vittoria in Champions League contro il Porto

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha commentato la vittoria per 2-0 in Champions League sul campo del Porto.

«Un piede in semifinale, mezzo piede, nessun piede: è solo il primo atto e abbiamo provato sulla nostra pelle cosa possa succedere nel calcio, proprio sabato scorso. Nello spogliatoio si respira un bel clima, siamo felici ma non troppo, eccitati ma non eccessivamente. Abbiamo ottenuto molti buoni risultati consecutivi, poi è arrivata la prima sconfitta e col Porto avevamo la possibilità di lasciarcela alle spalle e reagire».