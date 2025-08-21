Tudor: «Questa cosa è una pazzia, tutti gli allenatori la odiano». Le dichiarazioni del tecnico della Juventus verso l’inizio della stagione

Ai microfoni di Sky, il tecnico della Juventus Igor Tudor ha voluto dire la sua sul mercato aperto durante l’inizio della stagione. Ecco le sue parole.

Dice: «Ho guardato poco queste informazioni che circolano, perché se no diventi matto. Anche questa cosa che il mercato è aperto quando si inizia a giocare, ed è una cosa che abbiamo commentato tutti, non va bene e non si può cambiare purtroppo. C’è da poco da dire, è una pazzia. Va accettata, tutti gli allenatori impazziscono per questa cosa qui, non piace perché ti toglie delle certezze e ti dà insicurezza. Aspetti e non aspetti. E ti toglie via da quello che è fondamentale che è la concentrazione sul tuo lavoro. Il lavoro quotidiano con i giocatori che hai a disposizione e che sono presenti. È così, e va accettata, sperando che si cambi. Una cosa normale sarebbe stata che almeno la settimana prima che inizi il campionato si chiuda il mercato. No, invece si inizia con due settimane e il mercato. Sul mercato quello che sarà sarà, ogni allenatore vuole avere giocatori più forti possibili, a volte si può, a volte non si può. Va accettata questa cosa, concentrandosi sul campo e su quello che si ha a disposizione».

È finita l’attesa per la nuova stagione della Juventus. Domenica 24 agosto, alle ore 20:45, i bianconeri di Igor Tudor faranno il loro esordio in campionato ospitando il Parma all’Allianz Stadium per la prima giornata di Serie A.

C’è grande curiosità per la “prima” della squadra, che punta a un immediato ritorno ai vertici del calcio italiano. I riflettori saranno puntati sui nuovi acquisti, in particolare sul bomber Jonathan David, e sul rientro di Gleison Bremer al centro della difesa dopo un lungo infortunio.

Di fronte a una splendida cornice di pubblico, con lo stadio che si preannuncia gremito, la Juventus ha un solo obiettivo: iniziare la stagione con una vittoria e conquistare i primi tre punti.