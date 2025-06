Tudor Juve, il matrimonio continua fino al 2027. Ecco il comunicato UFFICIALE sul tecnico - Calcio News 24

Tudor Juve, ora è UFFICIALE: l’allenatore rimarrà in bianconero la prossima stagione con tanto di rinnovo contrattuale

Ora è ufficiale per davvero: Tudor rimarrà alla Juve anche la prossima stagione con tanto di rinnovo contrattuale. Ecco il comunicato della società sabauda in merito alla permanenza del tecnico.

TUDOR JUVE: IL COMUNICATO UFFICIALE – «Passione. Carisma. Spirito juventino. Parole che descrivono perfettamente ciò che Igor Tudor ha portato alla Juventus da quando ha assunto la guida della prima squadra maschile a fine marzo, e ciò che continuerà a rappresentare negli anni a venire.

Ora è ufficiale: Tudor ha rinnovato il suo contratto con la Juventus. L’allenatore croato guiderà la Prima Squadra Maschile fino al 30 giugno 2027, con un’opzione di rinnovo per un altro anno, fino al 30 giugno 2028. La sua prossima sfida inizierà quest’estate, quando la squadra si recherà negli Stati Uniti per la prima partita ufficiale della Coppa del Mondo per Club FIFA.

Il legame di Tudor con il club si è ulteriormente rafforzato, soprattutto grazie al lavoro svolto nel finale dell’ultima stagione di Serie A, dove ha contribuito a garantire un posto in UEFA Champions League. Il suo mandato è iniziato con una vittoria casalinga all’Allianz Stadium contro il Genoa e si è concluso in bellezza con una vittoria fondamentale in trasferta contro il Venezia all’ultima giornata.