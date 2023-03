Udinese, Beto: «Sono finalmente contento di aver vinto davanti ai nostri tifosi»

Beto, attaccante dell’Udinese, ha parlato ad Udinese Tv dopo la partita di campionato vinta ieri contro il Milan per 3-1

PAROLE – «Sono felice, ho segnato in un momento importante per la partita. E’ stata mia la colpa per la ripetizione del rigore, ma ho rimediato. Ma sono molto più contento e felice di aver vinto finalmente davanti ai nostri tifosi. Abbiamo giocato bene con la mentalità giusta e non abbiamo lasciato creare tante occasioni al Milan. Stiamo dimostrando nelle ultime partire che vogliamo vincere fare di più».