Udinese, buone notizie per il Napoli: recuperato Deulofeu

L’Udinese si è allenata in preparazione al match contro il Napoli: buone notizie per Gotti, che recupera Deulofeu

L’Udinese si è allenata in preparazione al match contro il Napoli. Buone notizie per il tecnico Luca Gotti, che ha recuperato Gerard Deulofeu. Il report ufficiale del club bianconero.

«Udinese in campo al pomeriggio a due giorni dalla sfida contro il Napoli. Dopo le fasi di attivazione e i torelli, la squadra ha svolto esercitazioni tecniche e prove tattiche. Domani pomeriggio è fissata la rifinitura. Rientro in gruppo per Gerard Deulofeu».