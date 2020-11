Udinese, De Paul: «Un punto che ci fa lavorare meglio»

Rodrigo De Paul ha parlato dopo Sassuolo-Udinese

Rodrigo De Paul, numero 10 e capitano dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Sassuolo terminata 0-0.

«Oggi dovevamo fare punti, il Sassuolo è una della squadra che gioca meglio a calcio in Serie A. Un punto che ci fa lavorare meglio. Io voglio fare sempre il meglio per me stesso e per la squadra, quando sei capitano e leader devi sempre dare l’esempio. Sono periodi difficili e abbiamo tutti dei problemi, ma quando si scende in campo si pensa solo a giocare. Vogliamo dimostrare al mister che siamo con lui. Io sono molto felice di giocare con lui. Era importante non prendere gol, quando sei sotto le partite si complicano».