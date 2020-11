Udinese Genoa, i convocati di Maran: torna Sturaro

Rolando Maran ha stilato la lista dei convocati per la gara contro l’Udinese. Ecco l’elenco dei calciatori a disposizione del tecnico rossoblu

Il Genoa ha diramato la lista dei convocati da Rolando Maran per la gara contro l’Udinese. Non c’è Marko Pjaca alle prese con un infortunio che lo terrà lontano dai campi per un po’.

Torna invece Stefano Sturaro ed è convocato anche l’attaccante Shomurodov. Una gara importante quella contro l’Udinese che può segnare una svolta nel campionato.