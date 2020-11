Alla Dacia Arena, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla “Dacia Arena”, Udinese e Genoa si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Udinese Genoa 1-0 MOVIOLA

38′ Chance per l’Udinese – De Paul lancia in profondità Pussetto, Masiello è bravo a chiudere in area due volte, riuscendo anche a bloccare lo stesso De Paul, che era andato sulla seconda palla

33′ GOL DELL’UDINESE – L’argentino riceve palla dal limite dell’area e fa partire un destro che muore all’angolino: Perin battuto

31′ Tiro di De Paul – Ci prova l’argentino con una conclusione da lontanissimo con la palla che termina alta sopra la traversa

30′ Ci prova l’Udinese – Cross interessante, prova ad andare Becao, ma non ci arriva per un soffio

22′ Occasione per Bani – Prima chance del match, sul piazzato viene pescato Bani che si fa trovare solo e stacca di testa, palla alta non di molto

12′ Chance per il Genoa – Potenzialmente pericoloso ora il Grifone con Samir impreciso su una chiusura, ma sfuma tutto per l’ottima lettura di Nuytinck

7′ Ritmi bassissimi – Ritmi non altissimi in questo avvio, entrambe le squadre sembrano avere idea di che canovaccio tattico tenere, ma la velocità della manovra è molto bassa

Fischio d’inizio – si gioca

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Udinese Genoa 1-0: risultato e tabellino

RETE: pt 35′ De Paul

UDINESE (3-5-2) – Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Bonifazi, Makengo, Lasagna, Molina, Ter Avest, Mandragora, Forestieri, Palumbo, De Maio. Allenatore: Gotti

GENOA (3-5-2) – Perin; Biraschi, Bani, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Lerager, Pellegrini; Pandev, Scamacca. A disposizione: Marchetti, Paleari, Goldaniga, Behrami, Zajc, Radovanovic, Destro, Melegoni, Shomurodov, Parigini, Czyborra. Allenatore: Maran

ARBITRO: Calvarese