Udinese, incubo Covid: nove positivi, sette calciatori

L’Udinese colpita dal Covid. Nove tesserati positivi, di cui ben sette calciatori, come riferito dallo stesso club friulano tramite i propri canali ufficiali.

COMUNICATO – «Udinese Calcio comunica che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di positività al Covid-19 (7 calciatori e 2 membri dello staff). Il Club ha immediatamente attivato tutte le procedure in osservanza delle vigenti norme e protocolli ed ha informato le autorità sanitarie competenti con cui è costantemente in contatto».