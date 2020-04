Udinese, Marino: «Ci stiamo ponendo degli interrogativi sulla sicurezza»

Pierpaolo Marino, Responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese, è intervenuto per parlare dell’eventuale ripresa

Il Responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino è intervenuto a Udinese Tonight. Ecco le sue parole sulla possibile ripresa del campionato:

«Rispetto al protocollo sanitario attualmente in discussione, l’Udinese si sta ponendo degli interrogativi sulle condizioni di sicurezza per la salute di giocatori e staff. Non si può pensare che in un paese colpito da un’emergenza di tale portata si possa riprendere uno sport, anche se professionistico, con atleti che non possono effettuare allenamenti appropriati».