Udinese, Marino: «Il ritiro lo hanno chiesto i giocatori»

Le parole di Pierpaolo Marino prima del fischio d’inizio di Udinese-Milan: «La continuità dei risultati non è mai mancata»

Intervistato ai microfoni di DAZN, il ds dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato prima dell’inizio della partita contro il Milan.

SAMARDZIC IN UN NUOVO RUOLO – «L’Udinese ha fatto sempre di tutto per vincere. Stasera abbiamo Samardzic a centrocampo che è un giocatore più votato alla rifinitura ma la squadra ha un suo equilibrio tattico. Non è la prima volta che giochiamo con questa formazione».

MOMENTO DELLA SQUADRA – «Il ritiro lo chiedevano i giocatori ma all’Udinese la continuità di risultati non è mai mancata. Certo, qualche pareggio poteva trasformarsi in vittoria e la classifica sarebbe più ricca»