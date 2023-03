Udinese, Marino: «Pafundi? D’accordo con le parole di Mancini. A Gravina ricorda Messi»

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato di Pafundi ai microfoni di TV12 e delle parole di Mancini

«Condivido molto le parole del CT sul ragazzo. Parlai con Gravina 1 anno e mezzo fa al telefono per fare un progetto su Pafundi. Le parole di Mancini sono parallele a quello che stiamo facendo noi a Udine. Lo facciamo allenare con noi senza mandarlo in Primavera, perché non gli serve. Noi come Udinese applaudiamo le parole del Commissario Tecnico, in piena linea con il nostro progetto su di lui e voluto anche dalla Federcalcio. Gravina mi diceva che quando lo vede gli sembrava di vedere Messi a 14 anni».