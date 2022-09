Udinese, Marino: «Squadra stupefacente, ma viviamo alla giornata»

Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Inter: le dichiarazioni

Pierpaolo Marino ha parlato a Sky Sport prima di Udinese-Inter.

LE PAROLE – «Siamo una squadra stupefacente. Dobbiamo vivere partita per partita e non montarci la testa, siamo consapevoli di avere margini per migliorare, come tutti dopo questo primo scorcio di campionato. Quindi viviamo alla giornata, l’ambiente è unito e il tecnico sa quello che vuole avere. Sottil ha grandi qualità, conoscevo l’uomo e il giocatore e siamo felici di quanto sta facendo».