Allo stadio Dacia Arena, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Udinese e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Dacia Arena, Udinese e Inter si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Udinese Inter 1-1 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si parte!

2′ Occasione Udinese – Bella azione sulla fascia destra di Deulofeu, che punta Acerbi e scarica all’indietro per Lovric. Il centrocampista bianconero, posizionato al limite dell’area, calcia di prima e il pallone esce di poco al lato del secondo palo.

5′ GOL DELL’INTER – Calcio di punizione splendido di Barella, che calcia a giro sopra la barriera e porta in vantaggio i nerazzurri.

10′ Gestione Inter – I nerazzurri provano a gestire il possesso con i difensori, nonostante la pressione feroce dei padroni di casa.

17′ Ritmi alti – Ritmi molto alti alla Dacia Arena. Tanta intensità messa in campo da entrambe le squadre.

22′ GOL DELL’UDINESE – Calcio di punizione battuto in area da Pereyra, Skriniar devia nella sua porta e batte Handanovic.

29′ Doppio cambio Inter – Fuori Mkhitaryan e Bastoni, dentro Gagliardini e Dimarco.

30′ Occasione Inter – Darmian crossa in area, Dzeko fa la sponda di petto per Bastoni, che calcia al volo con il sinistro. Silvestri risponde mettendo in corner.

FINE PRIMO TEMPO

52′ Occasione Inter – Scambio tra Barella e Dimarco su azione da corner e cross dell’ex Verona per Dumfries, che schiaccia di testa mandando il pallone di poco alto.

55′ Fuorigioco Inter – Lautaro serve Barella che va di prima dal bosniaco. Dzeko salta Silvestri e deposita in porta, ma Valeri ferma tutto per fuorigioco.

58′ Occasione Udinese – Beto riesce ad andare via ad Acerbi in area e mette palla dietro, ma non riesce a trovare Lovric. Barella allontana e l’azione si conclude.

Migliore in campo: Barella PAGELLE

Udinese Inter 1-1: risultato e tabellino

RETI: 5′ Barella 22′ aut. Skriniar

AMMONIZIONI: 12′ Bastoni 20′ Mkhitaryan 39′ Pereyra 46′ Darmian 50′ Udogie 55′ Becao 57′ Brozovic

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Bijol; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo (60′ Samardzic), Udogie; Deulofeu, Beto. A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Arslan, Success, Jajalo, Abankwah, Nuytinck, Ehizubue, Ebosse, Samardzic, Nestorovski, Guessand, Pafundi. Allenatore: Andrea Sottil.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni (29′ Dimarco); Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan (29′ Gagliardini), Darmian; Dzeko, Lautaro. A disposizione: Cordaz, Onana, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, Dimarco, D’Ambrosio, Carboni, Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi.

