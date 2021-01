Udinese, Musso: «Il rigore era netto. Io all’Inter? Niente di concreto»

Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha parlato dopo il pareggio contro l’Atalanta: ecco le sue dichiarazioni anche sul mercato

Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha parlato dopo il pareggio contro l’Atalanta ai microfoni di Sky Sport.

INTER – «Secondo me siamo sulla strada giusta, abbiamo concetti chiari. Abbiamo perso gare in modo immeritato e perso per infortunio giocatori importanti. Non dobbiamo mollare e dare qualcosa in più. Mai stato qualcosa di concreto? No. Sono contento di stare qua e voglio fare il massimo per l’Udinese».

RIGORE – «Era netto. Non riesco a capire perché non è andato a rivederlo. Se l’ho visto io dall’area opposta lui deve avere come minimo il dubbio, ma può succedere».