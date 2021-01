Alla Dacia Arena, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla “Dacia Arena”, Udinese e Napoli si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Udinese Napoli 1-2 MOVIOLA

FISCHIO DELL’ARBITRO – COMINCIA LA PARTITA

1′ Tiro Napoli – Subito un pericolo per l’Udinese. Il Napoli conquista palla a centrocampo e verticalizza subito per Insigne. Che avanza fino ai 25 metri e calcia col destro: pallone a lato di poco.

7′ Tiro Udinese – Rimpallo al limite dell’area di rigore azzurro, il pallone arriva a De Paul che non ci pensa due volte e calcia in porta: alto.

12′ Occasione Udinese – I bianconeri partono in contropiede con Lasagna. L’attaccante dell’Udinese crossa, Pereyra non ci arriva ma Mandragora sì che calcia al volo col sinistro: Meret blocca.

13′ Rigore Napoli – Lozano entra in area come un fulmine e viene atterrato da Bonifazi. L’arbitro lascia correre, ma dopo il check al Var fischia il calcio di rigore.

15′ GOL NAPOLI – Dal dischetto si presente Insigne che non sbaglia piazzando il pallone sotto la traversa.

21′ Occasione Udinese – Altra grande azione in contropiede dei bianconeri. De Paul serve in area Pereyra che da buona posizione spara alle stelle.

24′ Occasione Napoli – Cross forte e teso di Di Lorenzo dalla destra, Lozano si tuffa di testa e colpisce a botta sicura. Miracoloso intervento di Musso.

27′ GOL UDINESE – Erroraccio di Rrahmani che serve un pallone troppo corto a Meret. Si avventa Lasagna che supera il portiere del Napoli e insacca a porta sguarnita.

35′ Ammonizione Napoli – Arslan scappa in ripartenza. Di Lorenzo ferma l’azione e viene ammonito.

43′ Ammonizione Udinese – Giallo per Arslan per fallo su Zielinski.

44′ Occasione Udinese – Altra occasione in contropiede per i bianconeri. Lasagna sfonda centralmente, il pallone arriva sul sinistro di Larsen che calcia col sinistro dall’interno dell’area. Meret bravo a metterci un piede.

TERMINA IL PRIMO TEMPO

COMINCIA IL SECONDO TEMPO

49′ Doppia occasione Napoli – Zielinski calcia al volo un campanile alzato dalla difesa bianconera. Musso è bravissimo a respingere. Sul pallone ci arriva Insigne che supera un avversario e dal limite dell’area piccola calcia a botta sicura: a lato di un soffio.

55′ Occasione Udinese – Azione travolgente in ripartenza per i bianconeri. Il pallone arriva a Larsen che, da posizione defilata, calcia col sinistro. Meret è ancora bravo a respingere coi piedi.

58′ Occasione Udinese – De Paul spacca in due centrocampo e difesa del Napoli. Serve in area Lasagna che calcia col piatto sinistro di prima. Meret è sempre attento a respingere e a tenere in piedi gli azzurri.

67′ Doppio cambio per il Napoli – Fuori Petagna e Fabian, dentro Llorente e Elmas.

71′ Doppio cambio Udinese – Fuori Arslan e Larsen, dentro Walace e Zeegelaar.

79′ Tiro Napoli – L’Udinese mette fuori un corner del Napoli. Il pallone arriva a Insigne che calcia al volo da fuori area. Musso c’è e blocca.

80′ Sostituzione Udinese – Fuori Lasagna, dentro Nestorovski.

90′ GOL NAPOLI – Punizione tagliata in area di Mario Rui. Bakayoko svetta di testa e gonfia la rete alle spalle di Musso.

FISCHIO FINALE

Migliore in campo: Bakayoko PAGELLE

Udinese Napoli 1-2: risultato e tabellino

Marcatori: 15′ rig. Insigne (N), 27′ Lasagna (U), 90′ Bakayoko (N)

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan (71′ Walace), Mandragora, Stryger Larsen (71′ Zeegelaar); Pereyra; Lasagna (80′ Nestorovski). All. Gotti.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas (15′ Maksimovic), Rrahmani (46′ Mario Rui), Hysaj; Ruiz (67′ Elmas), Bakayoko; Lozano, Zielinski (92′ Demme), Insigne; Petagna (67′ Llorente). All. Gattuso.

Ammoniti: Di Lorenzo (N), Arslan (U), Samir (U), Zeegelaar (U)