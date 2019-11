Nuytinck parla del cambio di allenatore e dei prossimi incontri dell’Udinese. E sull’ultima partita: «Musso è un grande»

Bram Nuytinck, zero minuti in campo con Tudor in panchina, ha parlato dell’ultimo periodo dell’Udinese ai microfoni di Sky Sport.

TUDOR – «Sono molto contento perché con Tudor ho passato un momento difficile, non ho giocato neanche un minuto. Non so perché, ho avuto dei problemi col mister. Adesso però c’è mister Gotti e gioco, quindi sono felice»

GOTTI – «Con Gotti va meglio e sono contento e felice. E’ molto tranquillo, è calmo. Parla con calma con tutti i giocatori. Anche lui vuole giocare con la palla, lui pensa solo al gioco e mi piace questo»

MUSSO – «Il rigore parato? Musso è un grande. Ogni partita è importante per la squadra. La partita contro la SPAL è stata difficile. Abbiamo bisogno di lui sempre. E’ gentile e lavora ogni giorno con grande dedizione. E’ molto importante per la squadra»

SAMP – «Ogni partita è importante per noi, però contro la Samp lo sarà ancora di più perché anche loro sono in difficoltà e noi dobbiamo vincere. Dopo questa gara avremo delle sfide difficili».