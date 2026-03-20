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Udinese, Inler svela: «Abbiamo parlato con Zaniolo oggi, tutti volevamo che andasse in Nazionale. Ecco cosa gli abbiamo detto»

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Published

2 ore ago

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Udinese, Inler: «Abbiamo parlato con Zaniolo oggi, tutti volevamo che andasse in Nazionale». Le dichiarazioni del dirigente

Prima di Genoa Udinese, ai microfoni di DAZN è intervenuto il responsabile dell’area tecnica Gokhan Inler, introducendo temi e sensazioni in vista della sfida. Le sue parole:

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PAROLE «Le assenze di giocatori forti si fanno sentire, ma abbiamo una squadra che può sopperire a queste assenze. Noi vogliamo fare bene ogni partita, soprattutto in questo finale di stagione. Lo scorso anno le cose non sono andate bene sul finale, quindi vogliamo dimostrare carattere e mentalità. I ragazzi lo sanno e lavorano ogni giorno, già oggi possono dimostrarlo sul campo.


Abbiamo parlato con Zaniolo oggi, tutti volevamo che andasse in Nazionale. Io vedo ogni giorno il suo lavoro, magari da fuori la gente non lo sa, ma fa tanti sacrifici. Gli abbiamo detto che non è finita qui, deve lavorare e soffrire ogni giorno e da questa partita in poi ha la possibilità di dimostrare di meritarsi la convocazione. In stagione ha fatto grandi passi avanti, noi gli daremo tutto il nostro supporto per aiutarlo a raggiungere questo obiettivo
Non è mai facile giocare a Genova, serve testa. Bisogna essere sempre pronti e concentrati, senza commettere errori. La tattica è sempre fondamentale, ma oggi la mentalità di più, la partita si deciderà anche su quello».

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