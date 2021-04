Udinese, Pereyra: «Vittoria che dà fiducia. De Paul...»

Roberto Pereyra, centrocampista dell’Udinese, ha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria ottenuta contro il Crotone

PRESTAZIONE – «Sicuramente credo che questa partita ci possa servire per prendere fiducia e penso che tutto il gruppo si meritasse di vincere una partita così. Abbiamo perso tre partite di fila e per noi è stata dura, però ho sempre creduto in questo gruppo e sapevo che ce l’avremmo fatta a portare a casa questi tre punti importanti».

DE PAUL – «Parliamo sempre tanto e ormai sappiamo quando è il momento giusto per il passaggio. Sono tre punti fondamentali e tutto il gruppo lo meritava, poi Rodrigo ha anche segnato una doppietta e quindi siamo felici».