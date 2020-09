Udinese, Perica passa al Watford: il comunicato ufficiale

L’Udinese ha comunicato la cessione di Stipe Perica al Watford. Il comunicato ufficiale della società bianconera

«Udinese Calcio comunica la cessione di Stipe Perica al Watford Fc. L’attaccante croato, arrivato in Friuli nel gennaio 2015, si trasferisce in Inghilterra a titolo definitivo dopo aver collezionato, con la maglia dell’Udinese, 71 presenze e messo a segno 11 gol tra campionato e Coppa Italia. A Stipe l’in bocca al lupo per la nuova avventura e il ringraziamento, da parte del Club, per la professionalità e l’impegno dimostrati du​rante la sua esperienza in bianconero».